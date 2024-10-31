İzmir'de Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlaması: Kayserilioğlu Hapsedildi

İzmir'de Sokak Röportajı Tartışmaları

İzmir'de sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle, Dilruba Kayserilioğlu "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan yeni davada ise 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Duruşma Gelişmeleri

İzmir 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuksuz sanık Dilruba Kayserilioğlu ve avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Kayserilioğlu'nun "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan mahkum edilmesini talep etti.

Sanığın Savunması

Savunma aşamasında Kayserilioğlu, suçlamaları reddederek, suçsuz olduğunu belirtti. Mahkeme daha sonra kararını açıkladı; Kayserilioğlu, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Olayın Arka Planı

Olay, 12 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Kayserilioğlu, sosyal medya platformlarında yayımlanan röportajında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etti" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. 29 Ağustos'ta yapılan tahliye sonrası, hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle bir iddianame hazırlandı. Yargılama sonucunda hakim, Kayserilioğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan beraatına, fakat "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan hapis cezasına mahkum edilmesine karar verdi.

İddianamenin Kapsamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan araştırmalarda, Kayserilioğlu hakkında hazırlanan iddianamede, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.