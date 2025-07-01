İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Deniz Ticaretinde Güçlü Bir Türkiye Vurgusu

Atalan, konuşmasında Türkiye'nin deniz ticaretindeki rekabet gücüne dikkat çekerek, "2024 yılı sonu itibarıyla Türk sahipli deniz ticaret filomuz, tonaj bakımından dünyada 11. sıraya yükselecektir. Ayrıca, dört limanımız dünyada en yoğun ilk 100 konteyner limanı arasına girmeyi başarmıştır." dedi.

Atalan, ayrıca 2024 yılında limanları ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısının geçen yıla göre %22,5 artışla 2 milyona yaklaşacağını duyurdu. Türkiye'nin insan kaynağı potansiyelini de vurgulayan Atalan, 141 bini aşkın aktif gemi insanının, uluslararası standartlarda güçlü bir kadro oluşturduğunu ifade etti.

Başarılar ve Ödüller

Konuşmanın sonunda, Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli Türk sporcu Tuna Tunca ve milli yüzücü Aysu Türkoğlu'na plaket verildi. Törenin ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Deniz Şehitleri Anısına Çelenk Bırakıldı

İzmir Körfezi'nde düzenlenen yelken gösterisinin yanı sıra, protokol üyeleri geleneksel halat çekme yarışmasına katıldı. Katılımcılar, Atatürk ve Deniz Temalı Resim Sergisi ile Gemi Maket Sergisini gezdi. Etkinlikler, İzmir Büyükşehir Belediyesinin restorasyonunu yaptığı Bergama Vapuruyla denize açılmasıyla devam etti ve deniz şehitleri anısına çelenk bırakıldı.

İzmir'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, İzmir Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik (sol 4), İzmir Bölge Liman Başkanı Ünal Hakan Atalan (sol 3), protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

İzmir'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, İzmir Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik (sol 4), İzmir Bölge Liman Başkanı Ünal Hakan Atalan (sol 3), protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.