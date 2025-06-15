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İzmir'de Depodaki Yangın: Hastane Hastaları Tahliye Edildi

İzmir'in Konak ilçesindeki depoda çıkan yangına müdahale ediliyor. Hastaneden yapılan açıklamada yangının kaynağı hastane değil.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 19:14
İzmir'de Depodaki Yangın: Hastane Hastaları Tahliye Edildi

Yangın İzmir Konak'ta Çıktı

İzmir'in Konak ilçesindeki özel bir hastanenin bitişiğindeki plastik ürünlerin bulunduğu depoda büyük bir yangın başladı. Yangının nedeni henüz tespit edilmediği bildirildi. Yangın sonrası hastane çevresinde önemli önlemler alındı.

Acil Müdahale Ekipleri Harekete Geçti

Olay yerine yapılan ihbarda, sağlık, polis, AFAD ve çok sayıda itfaiye ekibi ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Kent genelindeki belediyeler, bölgeye su tankerleri gönderdi.

Hastalar Güvenli Bir Şekilde Tahliye Edildi

Depo yangınından etkilenen Medicana International İzmir Hastanesi'nde tedavi gören hastalar, güvenli bir şekilde tahliye edildi. Bazı hastalar, acil müdahale gerektiren durumları ile çevre hastanelere yönlendirildi.

Siyah Dumanlar Kentin Dört Bir Yanından Görülüyor

Bölgeden yükselen yoğun siyah dumanlar, İzmir'in farklı noktalarından net bir şekilde görülebiliyor. Hastanede ve çevresinde güvenlik amaçlı elektrik kesintileri yapıldı. Mürselpaşa Bulvarı'nın bir kısmı da trafiğe kapatıldı.

Medicana Hastanesi'nden Açıklama

Yangınla ilgili yapılan resmi açıklamada, “Yangın, hastanemiz kaynaklı olmayıp alevlerin hastane binamıza sıçradığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir riskin önüne geçebilmek adına, tamamen önleyici bir tedbir olarak hastalarımızın güvenli şekilde tahliyesi tamamlanmıştır,” ifadelerine yer verildi.

Yangının hastaneye sıçramaması için ekipler, çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

İzmir'in Konak ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar...

İzmir'in Konak ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar...

İzmir'in Konak ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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