İzmir'de deprem oldu: AFAD depremin 4.2 şiddetinde olduğunu duyurdu

İzmir'de deprem oldu. AFAD son dakika paylaşımı ile İzmir'de 4.2 şiddetinde deprem olduğunu doğruladı.

İzmir'de deprem oldu: AFAD depremin 4.2 şiddetinde olduğunu duyurdu
Yayın Tarihi:

Ege Denizi'nde 4.2 şiddetinde bir deprem oldu. Deprem, saat 07.44'te İzmir'in Aliağa ilçesine 7.44 km uzaklıkta gerçekleşti. Deprem, çevredeki bazı illerde de hissedildi. Depremle ilgili herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

İZMİR'DE 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU

Ege Denizi'nde 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, deprem saat 14.53'te İzmir'in Aliağa ilçesine 7.44 km uzaklıkta gerçekleşti. Deprem, çevredeki bazı illerde de hissedildi. Depremle ilgili herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

deprem

Öne Çıkanlar
Başak burcu aşkta neler bekler? İşte Başak kadını ve erkeğinin yaklaşımı Başak burcu aşkta neler bekler? İşte Başak kadını ve erkeğinin yaklaşımı
Kova burcu aşkta neler bekler? İşte Kova kadını ve erkeğinin yaklaşımı Kova burcu aşkta neler bekler? İşte Kova kadını ve erkeğinin yaklaşımı
Akrep burcu aşkta neler bekler? İşte Akrep kadını ve erkeğinin yaklaşımı Akrep burcu aşkta neler bekler? İşte Akrep kadını ve erkeğinin yaklaşımı
Çok Okunanlar
Istanbul'da içinde öğrencilerin bulunduğu servis kaçırıldı Istanbul'da içinde öğrencilerin bulunduğu servis kaçırıldı Birleşmiş Milletler: Gazze, ölüm ve çaresizlik yerine dönüştü Birleşmiş Milletler: Gazze, ölüm ve çaresizlik yerine dönüştü Haliç'te geleneksel haç çıkarma töreni Haliç'te geleneksel haç çıkarma töreni Altın Kelebek Ödül törenine damga vuran taklit! İzleyicileri kırdı geçirdi Altın Kelebek Ödül törenine damga vuran taklit! İzleyicileri kırdı geçirdi Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Bursa'da tuhaf olay: Akaryakıt istasyonunda minibüste sucuk yıkayan 2 kişi gözaltına alındı Bursa'da tuhaf olay: Akaryakıt istasyonunda minibüste sucuk yıkayan 2 kişi gözaltına alındı