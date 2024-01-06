İzmir'de deprem oldu: AFAD depremin 4.2 şiddetinde olduğunu duyurdu
İzmir'de deprem oldu. AFAD son dakika paylaşımı ile İzmir'de 4.2 şiddetinde deprem olduğunu doğruladı.
Ege Denizi'nde 4.2 şiddetinde bir deprem oldu. Deprem, saat 07.44'te İzmir'in Aliağa ilçesine 7.44 km uzaklıkta gerçekleşti. Deprem, çevredeki bazı illerde de hissedildi. Depremle ilgili herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.
İZMİR'DE 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU
Ege Denizi'nde 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, deprem saat 14.53'te İzmir'in Aliağa ilçesine 7.44 km uzaklıkta gerçekleşti. Deprem, çevredeki bazı illerde de hissedildi. Depremle ilgili herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.