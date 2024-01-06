İzmir'de deprem oldu: AFAD depremin 4.2 şiddetinde olduğunu duyurdu

Ege Denizi'nde 4.2 şiddetinde bir deprem oldu. Deprem, saat 07.44'te İzmir'in Aliağa ilçesine 7.44 km uzaklıkta gerçekleşti. Deprem, çevredeki bazı illerde de hissedildi. Depremle ilgili herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

İZMİR'DE 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU

Ege Denizi'nde 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, deprem saat 14.53'te İzmir'in Aliağa ilçesine 7.44 km uzaklıkta gerçekleşti. Deprem, çevredeki bazı illerde de hissedildi. Depremle ilgili herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.



