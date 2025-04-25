İzmir'de Dev Silah Operasyonu: 464 Silah Ele Geçirildi, 137 Kişi Tutuklandı

İzmir'de Dev Operasyon

İzmir'de, 464 silah ele geçirildi ve 137 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimatla, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde büyük bir operasyon gerçekleştirildi.

Baskınlar ve Ele Geçirilen Malzemeler

4 gün süren operasyona, 2 bin 838 polis katıldı. Yapılan baskınlarda toplam 293 adrese raid düzenlendi. Bu aramalar sonucunda, 378'i Konak ilçesindeki bir evden olmak üzere 437 tabanca, 27 tüfek, 47 bıçak ve çok sayıda tabanca ile tüfek fişeği ele geçirildi.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Operasyonlar sonucunda, 245 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 137'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç Örgütlerinin Çökertilmesi

Ayrıca, bu operasyonlar neticesinde 2 suç örgütü çökertildi ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 473 kişi yakalandı.

Narkotik Operasyonları

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 267 kilo 850 gram uyuşturucu ve 1 milyon 189 bin 653 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiğini de bildirdi.

İzmir'de 464 silah ele geçirildi, gözaltına alınan 137 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda 378'i Konak ilçesindeki bir evden olmak üzere 437 tabanca, 27 tüfek, 47 bıçak ile çok sayıda tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi. Ekipler tarafından 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda ise toplam 267 kilo 850 gram uyuşturucu ve 1 milyon 189 bin 653 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdiği belirtildi.

İzmir'de 464 silah ele geçirildi, gözaltına alınan 137 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda 378'i Konak ilçesindeki bir evden olmak üzere 437 tabanca, 27 tüfek, 47 bıçak ile çok sayıda tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi. Ekipler tarafından 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda ise toplam 267 kilo 850 gram uyuşturucu ve 1 milyon 189 bin 653 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdiği belirtildi.