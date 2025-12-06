İzmir'de Drift Pahalıya Patladı: 2 Araç Trafikten Men Edildi, 138 Bin TL'yi Aşan Ceza

İzmir'de sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sonrası A.E.D.B. ve V.İ. tespit edilip, toplam 138 bin TL'yi aşan para cezası ve trafikten men kararı uygulandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 15:13
Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından sivil trafik ekipleri hızla müdahale etti

İzmir'de sosyal medyada paylaşılan, iki aracın akan trafikte tehlike yarattığı anlara ait görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri soruşturma başlattı. Görüntülerin yer aldığı bölgenin Yunus Emre Mahallesi Kemalpaşa Caddesi olduğu tespit edildi.

Yapılan titiz çalışmada drift yapan araçların sürücülerinin A.E.D.B. ve V.İ. olduğu belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu eylemler sonucunda her iki sürücüye de idari yaptırım uygulandı.

A.E.D.B. hakkında, toplamda 12 farklı trafik ihlali nedeniyle 73 bin 101 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu ve aracının trafikten men edilmesine karar verildi.

V.İ. ise 9 farklı maddeden toplam 64 bin 958 TL para cezasına çarptırıldı. V.İ.'nin, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesini (drift yapma) ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle sürücü belgesi dâimi olarak iptal edildi. Bunun yanı sıra V.İ.'nin aracının 60 gün süreyle trafikten men edilmesine karar verildi.

Her iki sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı. Uygulanan idari para cezalarının toplamı 138 bin TL'yi aşmaktadır.

