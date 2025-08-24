İzmir'de düğün konvoyunu kapatan sürücüye 2 bin 979 lira ceza, adli işlem

İzmir'de düğün konvoyunda yolu kapatan sürücüye ceza

Konak'ta sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası ekipler harekete geçti

İzmir'in Konak ilçesinde, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi'nde düğün konvoyu yapan bir aracın yolu trafiğe kapattığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri inceleme başlattı.

Plaka bilgisinden kimliği tespit edilen T.Ş.'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında şu maddelerden idari para cezası uygulandı:

"kamunun rahatını, huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak", "geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek", "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak"

Uygulanan ceza toplam 2 bin 979 lira olarak kaydedildi. Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Hatay Polis Merkezi Amirliğindeki işlemleri tamamlanan T.Ş., adliyeye sevk edildi.