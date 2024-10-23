İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonları: Kurtarılan ve Yakalananlar

İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında yapılan göçmen kurtarma operasyonunda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. Çeşme ve Dikili açıklarında ise 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Ekipleri Harekete Geçti

Menderes açıklarında bir grup düzensiz göçmenle ilgili alınan ihbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Ekipler, Yunan unsurlarınca itilen ve lastik bottaki 17'si çocuk olmak üzere toplam 29 göçmeni kurtardı.

Çeşme ve Dikili'de Düzensiz Göçmen Yakalamaları

Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında gerçekleştirilen benzer bir uygulamada, durdurulan lastik botlarda 4'ü çocuk toplam 80 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında da 80 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında da 80 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.