Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölümü Üzerine Yeni Gözaltılar

İzmir'de meydana gelen elektrik kazasında 6 kişi gözaltına alındı, aralarında İZSU ve Gdz Elektrik yöneticileri de var.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 17:01
İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölümü Üzerine Yeni Gözaltılar

İzmir'de Elektrik Kazası Soruşturmasında Son Durum

İzmir'in Konak ilçesinde, sağanak yağış sırasında meydana gelen elektrik akımına kapılma olayıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. 12 Temmuz'da su birikintisine basan iki kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Bu olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel dâhil olmak üzere toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı Kararları ve Şüpheliler

Gözaltına alınan isimler arasında İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar S., Gdz Elektrik Metropol Bölge Müdürü Ali A, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Y. ve Operasyon Direktörü Sefa P. da yer alıyor. Gözaltı işlemleri, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirildi. İlk olarak İZSU Genel Müdürlüğü binasında yapılan gözaltı işlemlerinin ardından, şüpheliler sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olayın Ayrıntıları ve Soruşturmanın Seyrine Dair Bilgiler

Olay, 12 Temmuz'da Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay isimli gençlerin su birikintisine bastıkları esnada elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmesiyle başlamıştı. Soruşturma kapsamında toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 33’ü yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Bilirkişi raporlarına göre, Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinlikte gömmediği, İZSU'nun ise mazgal yapımı sırasında bu kabloları yüzeye yaklaştırdığı tespit edildi. Ayrıca, iki kurum arasında yeterli koordinasyon eksikliğinin de olayın meydana gelmesinde etkili olduğu belirtildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdürlüğü binasından polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdürlüğü binasından polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdürlüğü binasından polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdürlüğü binasından polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdürlüğü binasından polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdürlüğü binasından polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!