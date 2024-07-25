İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölümü Üzerine Yeni Gözaltılar

İzmir'de Elektrik Kazası Soruşturmasında Son Durum

İzmir'in Konak ilçesinde, sağanak yağış sırasında meydana gelen elektrik akımına kapılma olayıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. 12 Temmuz'da su birikintisine basan iki kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Bu olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel dâhil olmak üzere toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı Kararları ve Şüpheliler

Gözaltına alınan isimler arasında İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar S., Gdz Elektrik Metropol Bölge Müdürü Ali A, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Y. ve Operasyon Direktörü Sefa P. da yer alıyor. Gözaltı işlemleri, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirildi. İlk olarak İZSU Genel Müdürlüğü binasında yapılan gözaltı işlemlerinin ardından, şüpheliler sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olayın Ayrıntıları ve Soruşturmanın Seyrine Dair Bilgiler

Olay, 12 Temmuz'da Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay isimli gençlerin su birikintisine bastıkları esnada elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmesiyle başlamıştı. Soruşturma kapsamında toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 33’ü yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Bilirkişi raporlarına göre, Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinlikte gömmediği, İZSU'nun ise mazgal yapımı sırasında bu kabloları yüzeye yaklaştırdığı tespit edildi. Ayrıca, iki kurum arasında yeterli koordinasyon eksikliğinin de olayın meydana gelmesinde etkili olduğu belirtildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdürlüğü binasından polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdürlüğü binasından polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdürlüğü binasından polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdürlüğü binasından polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdürlüğü binasından polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdürlüğü binasından polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.