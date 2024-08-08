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İzmir'de Elektrik Çarpması Nedeniyle İki Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişi için karanfil bıraktı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:53
İzmir'de Elektrik Çarpması Nedeniyle İki Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Trajik Olayın Ardından Anma Töreni

İzmir’in Konak ilçesinde 12 Temmuz’da yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan elektrik akımı olayı, Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri tarafından anıldı.

Olayın Detayları

Federasyon üyeleri, Alsancak Enver Dündar Başer Sokak’ta bir araya gelerek, hayatını kaybedenlerin anısına mazgala karanfil bıraktı. Olayda hayatını kaybedenlerden biri 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz, diğeri ise 44 yaşındaki İnanç Öktemay'dır. İki vatandaş, yağmur sonrası oluşan su birikintisine bastıklarında elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmişlerdi.

Başkan Osman Karakuzu'dan Açıklamalar

Federasyon Başkanı Osman Karakuzu, anma sırasında basın açıklaması yaparak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini hatırlatarak Türk halkının dayanıklılığından bahsetti. Karakuzu, sözlerine şöyle devam etti:

"Metropol kentimizde ne yazık ki bir yağmur damlasında boğulduk. Atatürk'ün yenilmez dediği evladımız, yörük kızımız, Konak Belediyesinin ve ilgili diğer kurumların büyük ihmalkarlıklarının kurbanı olmuştur."

Ailelerin Talepleri ve İddialar

Hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz’in amcası Veli Aba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisini aradığını, ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aramadığını belirterek, adalet beklentilerini dile getirdi.

"Hukuk önünde hesap vermelerini istiyoruz."

Olayla ilgili soruşturmada, haklarında gözaltı kararı olan 51 şüpheliden 48'i yakalanmış, bu kişilerden 14’ü tutuklanmış ve itiraz üzerine bir kişi serbest kalmıştır.

Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri, İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak...

Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri, İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybettiği Enver Dündar Başar Sokak'ta mazgala karanfil bıraktı.

Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri, İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak...

Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri, İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybettiği Enver Dündar Başar Sokak'ta mazgala karanfil bıraktı.

Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri, İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak...

Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri, İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybettiği Enver Dündar Başar Sokak'ta mazgala karanfil bıraktı.

Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri, İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak...

Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri, İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybettiği Enver Dündar Başar Sokak'ta mazgala karanfil bıraktı.

Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri, İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak...

Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri, İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybettiği Enver Dündar Başar Sokak'ta mazgala karanfil bıraktı.

Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri, İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak...

Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri, İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybettiği Enver Dündar Başar Sokak'ta mazgala karanfil bıraktı.

Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri, İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak...

Dede Korkut Yörük Türkmen Federasyonu üyeleri, İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybettiği Enver Dündar Başar Sokak'ta mazgala karanfil bıraktı.

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