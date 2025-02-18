İzmir'de Emekli Olan Öğretmene Duygusal Veda Töreni

İzmir, Bornova'daki Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu'nda, kanser tedavisi nedeniyle emekli olmak zorunda kalan 30 yıllık öğretmen Semra Argüden için anlam dolu bir veda etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencileri ve Meslektaşlarıyla Bir Araya Geldi

Üç yıldır tedavi gören Argüden, hastalığının ilerlemesi üzerine emekli olmaya karar verdi. Bu kararının ardından, okul idarecileri, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri tarafından sürpriz bir veda etkinliği düzenlendi.

Veda programında, öğretmenler tarafından çiçek sunulan Argüden, öğrencilerin oluşturduğu koridordan alkışlarla uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, Argüden hatıra fotoğrafları çektirerek okuldan ayrıldı.

Bu özel veda, hem Argüden'in eğitim hayatındaki başarılarını kutlamak hem de yaşanan zor süreçte ona destek olmak amacıyla gerçekleşti. Öğrencileri ve meslektaşları, bu anı ömür boyu unutmayacaklarını ifade etti.

İzmir'de, kanser tedavisi nedeniyle emekliliğe ayrılmak zorunda kalan 30 yıllık öğretmen için veda etkinliği düzenlendi.

İzmir'de, kanser tedavisi nedeniyle emekliliğe ayrılmak zorunda kalan 30 yıllık öğretmen için veda etkinliği düzenlendi.