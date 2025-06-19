İzmir'de Enerji Verimliliği Semineri: Geleceğin Mühendislik Yaklaşımları

İzmir'de Enerji Verimliliği Semineri Gerçekleştirildi

İzmir'de düzenlenen "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri" semineri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliği ile gerçekleştirildi. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılan etkinlikte, enerji verimliliği üzerine önemli konular ele alındı.

Banu Aslan: Enerji Tüketiminde Artış Var

Seminerde konuşan Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, son on yılda dünya genelinde enerji tüketiminde %15 oranında bir artış kaydedildiğini belirtti. Enerji kaynaklarının azalmasına karşın, artan tüketimin yapılan mühendislik çalışmalarını zorunlu hale getirdiğini vurguladı. Aslan, "Dünyada enerji için yeni mühendislik yaklaşımları ve bunun getirdiği zorluklarla birlikte tasarruf yollarına gitmemiz gerekiyor," diye ekledi.

Yetki Belgeli Ustalar 2026'da Devreye Girecek

Aslan, bu çerçevede önemli değişiklikler yaptıklarını belirterek, "Yetki Belgeli Yapı Ustaları Hakkında Yönetmelik"in hazırlandığını ifade etti. 2026 yılından itibaren, ustaların kayıt altına alınacağını ve iş bazlı takibinin yapılacağını dile getiren Aslan, "Ülkemizde işi iyi bilene usta denir. Ustalarımızın sorumlulukları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor," dedi.

Vali Elban'ın Açıklamaları

Vali Süleyman Elban, yaşam ve çalışma yapılarının fiziksel ve ruh sağlığını öncelik haline getirecek şekilde inşa edilmesinin önemine dikkat çekti.

İZODER'in Hedefleri

İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, yaptıkları çalışmalarla yalıtım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, vatandaşların sağlıklı ve konforlu alanlarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamayı ve sektörü geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından katılımcılara, binalarda enerji verimliliği ile ilgili yasal düzenlemeler, standartlar, güncellenen uygulamalar, ısı yalıtımı kuralları ve yeşil bina sertifikası konularında kapsamlı bilgiler verildi. Programa Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden ilgili kişiler katıldı.

İzmir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliğinde "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri" semineri gerçekleştirildi. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki seminerde Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan (fotoğrafta), konuşma yaptı.

İzmir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliğinde "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri" semineri gerçekleştirildi. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki seminerde Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan (fotoğrafta), konuşma yaptı.