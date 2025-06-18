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İzmir'de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanığa 9 Ay Hapis Cezası

İzmir’de eski kız arkadaşı Fatma Kara'yı öldüren Olgun Gacar, 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 18:48
İzmir'de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanığa 9 Ay Hapis Cezası

Ödemiş'te Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanık Hakkında Ceza Kararı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eski kız arkadaşı Fatma Kara'yı öldüren sanık Olgun Gacar'a "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 9 ay hapis cezası verildi. Dava, Ödemiş 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Durşmaya tutuklu sanık Gacar, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, olayın mağduru Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara ve aile yakınları da salonda yer aldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılması yönündeki mütalaasını yineleyerek, duruşmada Gacar'ın "tehdit" ve "hakaret" suçlarından mahkum edilmesini talep etti. Ancak sanık Gacar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Gacar'ı indirim uygulanmadan 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olayın Detayları

Olay, mart ayında meydana geldi. Fatma Kara, eski erkek arkadaşı tarafından darbedilerek hastaneye kaldırılmış ve burada hayatını kaybetmişti. Öldürülmeden önce, Olgun Gacar hakkında "tehdit" ve "hakaret" iddialarıyla dava açıldığı da kaydedildi. İlgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Duruşmanın ardından, Kara ailesinin avukatı Aslı Ağar, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski kız arkadaşı Fatma Kara'yı öldüren ve cinayet öncesi Kara'yı tehdit...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski kız arkadaşı Fatma Kara'yı öldüren ve cinayet öncesi Kara'yı tehdit edip hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Olgun Gacar'a "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 9 ay hapis cezası verildi. Duruşmanın ardından Kara ailesinin avukatı Aslı Ağar (sol 4), adliye önünde açıklama yaptı.

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