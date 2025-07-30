İzmir'de Eskişehir Orman Yangını Şehitleri Anıldı

İzmir'de Orman Yangını Şehitleri İçin Anma Etkinliği

AKUT İzmir Temsilciliği, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangını sırasında yaşamını yitiren 10 kişi için, ölümlerinin 7. gününde anma etkinliği düzenledi.

Etkinlik, Karabağlar ilçesindeki Üçyol 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirildi. Programda mevlit okundu, dualar edildi ve katılımcılara tavuk, pilav, ayran ve lokma ikramı yapıldı.

AKUT İzmir Temsilciliği Ekip Lideri Ramazan Ergut, AA muhabirine etkinliğin amacını şöyle açıkladı: "Farkındalık oluşturmak ve hayatını kaybeden insanları unutturmamak için bir araya geldik. Bu tür organizasyonlar, AKUT'un farklı şehirlerde de düzenlediği etkinlikler arasında yer alıyor."

Ergut, ayrıca, "Hayatını kaybedenler için hem dualar okumak hem de taziyeleri kabul etmek adına buradayız. Yangında birlikte savaştığımız arkadaşlarımızla yaşadığımız acı tecrübelerimizi paylaşmak için de toplandık." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, diğer arama kurtarma topluluklarının ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

22 Temmuz'da, Eskişehir'in Büyükyayla Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale ederken, 5'i orman işçisi ve 5'i AKUT gönüllüsü olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

AKUT İzmir Temsilciliği, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken yaşamını yitiren 10 kişi için ölümlerinin 7. gününde anma etkinliği düzenledi. Karabağlar ilçesindeki Üçyol 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirilen programda, mevlit okundu, dua edildi ve tavuk, pilav, ayran ve lokma ikramı yapıldı.

AKUT İzmir Temsilciliği, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken yaşamını yitiren 10 kişi için ölümlerinin 7. gününde anma etkinliği düzenledi. Karabağlar ilçesindeki Üçyol 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirilen programda, mevlit okundu, dua edildi ve tavuk, pilav, ayran ve lokma ikramı yapıldı.