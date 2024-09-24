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İzmir'de Evinde Hareket Halinde Bulunan Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinde hareketsiz bulunan kadın hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 22:37
İzmir'de Evinde Hareket Halinde Bulunan Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir'de Üzücü Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, evinde hareketsiz bulunan bir kadın hastanede hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

İlk bilgilere göre, İhsan Alyanak Mahallesi'nde yaşayan E.T., annesi Sabiha T.'yi (45) odasında sandalyede hareketsiz gördü. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan E.T., durumu bildirdi.

Hastanede Yapılan Müdahale Yetersiz Kaldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Sabiha T.'yi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, Sabiha T. kurtarılamadı.

Olayla İlgili Soruşturma

Olayla ilgili olarak savcılık gerekli incelemeleri başlattı. Sabiha T.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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