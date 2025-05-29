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İzmir’de Eylem: İşçi Grevi Hizmetleri Aksattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde başlayan grev, ulaşım ve hizmetlerde aksamalara yol açtı. 23 bin işçi protesto başlattı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 11:04
İzmir’de Eylem: İşçi Grevi Hizmetleri Aksattı

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinde Grev Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grev eylemi, bazı hizmetlerde ciddi aksamalara yol açtı. Toplu iş sözleşmesi üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan, Genel-İş Sendikasına üye yaklaşık 23 bin işçi, gece saatlerinde grev başlattı.

Ulaşımda Aksaklıklar Yaşandı

Grev nedeniyle, belediye otobüslerinin bir kısmı sefer yapmadı. Bu durum, otobüs duraklarında uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Seferleri iptal edilen ESHOT otobüsleri yerine İZULAŞ'a ait otobüsler hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar, toplu ulaşımda metro, İZBAN, tramvay ve vapurlar gibi alternatif ulaşım araçlarına yöneldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu ulaşım araçlarında yoğunluk durumuna göre ek seferler düzenleyeceğini duyurdu.

İş Yerleri Etkilendi

Ayrıca, grev sebebiyle temizlik, park ve bahçe, fen işleri, mezbaha, kreş, aşevleri ve otoparklar gibi birçok alandaki hizmetlerinde aksama yaşandı.

Vatandaşlar Mağdur Oluyor

Konak ilçesinde otobüs kullanan İhsan Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grevin trafik yoğunluğuna yol açtığını dile getirdi. Özçelik, "Ufak otobüsler gelip gidiyor ama tarafların anlaşması lazım. İzmirliler mağdur oluyor," diye konuştu.

Görme engelli Vedat Atkan ise, Mavişehir'de yarım saatten fazla otobüs beklediğini belirterek, "Bu böyle gitmemeli, kalıcı bir çözüm olmalı," dedi.

Gülten Çayiç de işe gitmek için evinden çıktığında otobüsün gelmediğini ifade ederek, "Şimdi akrabalardan biri götürecek bizi. Perişan olduk," şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grev yapması nedeniyle bazı...

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grev yapması nedeniyle bazı hizmetlerde aksama yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grev yapması nedeniyle bazı...

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grev yapması nedeniyle bazı hizmetlerde aksama yaşandı.

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