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İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

İzmir'deki feribot seferlerine yapılan yeni zam ile araç sahiplerinin ödemeleri 200 TL'ye kadar çıkacak. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 11:22
İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam!

İzmir'de yaşayan vatandaşlar için deniz ulaşımının vazgeçilmez bir parçası olan feribot seferlerine son dakika zammı yapıldığı bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karara göre, İZDENİZ bünyesinde hizmet veren Üçkuyular–Bostanlı araba vapuru hattında yeni bir tarifeyi 20 Haziran Cuma günü itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu zam, yaz aylarının yoğunluğunun yaşandığı bir döneme denk gelmesiyle tepkilere yol açtı.

Feribot Ücretleri Ne Kadar?

Yapılan bu zam oranı, özellikle araç sahiplerinin cebini zorlayacak gibi görünüyor. Yetkililer, zammın işletme maliyetlerindeki sürekli artış ve yaz sezonuyla birlikte artan yolcu talebine karşılık vermek amacıyla kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Hafta Sonları Artış

Ücret artışının yanı sıra, özellikle hafta sonları yaşanan yoğunluğu hafifletmek amacıyla feribot seferlerinde de bir düzenleme yapıldı. Seferihisar, Urla, Güzelbahçe, Mordoğan, Karaburun ve Çeşme gibi popüler tatil beldelerinden dönen İzmirlilerin şehir merkezine daha rahat ulaşım sağlaması için Üçkuyular–Bostanlı hattındaki pazar günü seferleri artırıldı.

Mevcut durumda saat 19.30 ile 23.00 arasında yarım saatte bir kalkan feribotlar, artık 15 dakikada bir sefer yapacak. Böylece pazar günkü toplam sefer sayısı 44'ten 51'e çıkarılacak.

Yeni Feribot Tarifesi

Araç türlerine göre belirlenen yeni tarifeler şu şekilde:

  • Motosiklet: 75 TL
  • Otomobil: 200 TL
  • Orta Sınıf Araç (Minibüs vb.): 400 TL
  • Otobüs-Kamyon: 900 TL
  • TIR: 1250 TL

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