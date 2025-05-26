İzmir'de FETÖ Operasyonu: 33 Şüpheli Gözaltında

FETÖ'ye Yönelik İzmir Merkezli Operasyon

İzmir merkezli olarak düzenlenen büyük bir operasyonda, 33 şüpheli, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantıları nedeniyle gözaltına alındı. Bu operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yapılan çalışmalarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından toplanan bilgiler doğrultusunda, örgüt adına fon topladığı tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyon, İzmir, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa illerinde belirlenen adreslere yönelik yapıldı. Bu süreçte, toplam 33 şüpheli yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Aramalar sonucunda, 100 bin lira, 33 cumhuriyet altını, 2 gram altın ile çok sayıda dijital materyal ve doküman sağlandı. Şüphelilerden 7'sinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıktığı bilgisi alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Yetkililer, operasyonla ilgili daha fazla bilgi verileceğini açıkladı ve bu tür faaliyetlerin sonuna kadar devam edeceğinin altını çizdi.

İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 100 bin lira, 33 cumhuriyet altını, 2 gram altın, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.