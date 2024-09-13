İzmir'de Gölcük Gölü'nde Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı

İzmir'in Gölcük Gölü'nde yaşanan toplu balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı ve ölü balıklardan numuneler alındı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 19:09
İzmir'de Gölcük Gölü'nde Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı

İzmir'deki Gölcük Gölü'nde Balık Ölümleri Sırasında İncelemeler Başlatıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yer alan Gölcük Gölü, son günlerde gerçekleştirdiği toplu balık ölümleriyle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle pullu sazan türü balıkların ölümünün tespit edilmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Ödemiş İlçe Müdürlüğü ekipleri, gölden numune almayı gerçekleştirdi.

Ölüm Sebepleri Araştırılıyor

1050 rakım yükseklikte bulunan Gölcük Gölü'nde meydana gelen toplu balık ölümlerinin ardından, Ödemiş Belediyesi'nin ekipleri, gölde bulunan ölü balıkları topladı. Gölcük Mahallesi'nde balık avlamaya gelen kişilere, hoparlörlerle dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Mahalle sakini Cemil Acet, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son üç gündür gölde toplu balık ölümleri yaşanıyor. Burada sadece sazanların öldüğünü gördük." şeklinde konuştu. Acet, gölde ayrıca İsrail sazanı, yayın ve levrek gibi balık türlerinin bulunduğunu, ölen pullu sazanların ise bu gölün en eski balık türlerinden biri olduğunu belirtti.

Esnafların Endişesi

Mahallede esnaflık yapan Şahin Elbirlik ise, "Bugüne kadar hiçbir zaman toplu balık ölümü görmedik. Ölüm nedenleri hakkında bir bilgimiz yok." diyerek endişelerini dile getirdi.

Gölcük Gölü'nde yaşanan bu olay, bölgedeki ekosistem açısından kaygılara neden olurken, inceleme sürecinin sonuçları merakla bekleniyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gölcük Gölü'nde pullu sazan...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gölcük Gölü'nde pullu sazan türü balıkların ölümü üzerine gölden numune alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gölcük Gölü'nde pullu sazan...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gölcük Gölü'nde pullu sazan türü balıkların ölümü üzerine gölden numune alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gölcük Gölü'nde pullu sazan...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gölcük Gölü'nde pullu sazan türü balıkların ölümü üzerine gölden numune alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gölcük Gölü'nde pullu sazan...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gölcük Gölü'nde pullu sazan türü balıkların ölümü üzerine gölden numune alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gölcük Gölü'nde pullu sazan...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gölcük Gölü'nde pullu sazan türü balıkların ölümü üzerine gölden numune alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gölcük Gölü'nde pullu sazan...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gölcük Gölü'nde pullu sazan türü balıkların ölümü üzerine gölden numune alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gölcük Gölü'nde pullu sazan...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gölcük Gölü'nde pullu sazan türü balıkların ölümü üzerine gölden numune alındı.

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