İzmir'de Grev 6. Güne Sıçradı: 23 Bin İşçi Taleplerini Yükseltiyor

İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grevde altıncı gününe girdi. İşçiler, Konak ilçesinde Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri hizmet binası önünde toplanarak, "Sadaka değil toplu sözleşme" yazılı pankartlar açtı ve sloganlar attı.

Yürüyüşe geçen işçiler, Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına yöneldi. Yürüyüş esnasında Basmane Meydanı'nda oturma eylemi düzenleyerek yolu bir süre trafiğe kapattılar.

Belediye binası önünde basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, yaklaşık 5 aydır süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin bir sonuç vermediğini belirterek, İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan işçilerin grevde olduğunu ifade etti. Gül, "Sorunu masada çözmek istiyoruz, ancak 6 gündür devam eden gergin ortamda, her iki tarafın söylemleri sertleşiyor. Araya birilerinin girmesi gerekiyor," dedi.

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise taleplerinin eşit işe eşit ücret olduğunu belirterek, "İzmir'in her yerine bu sorunu yaşayan emekçilerimizin bayrama güler yüzle girmesini istiyoruz," dedi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın işçilere 65 bin lira net maaş teklifi yapmasının gerçekçi olmadığını belirterek, "Günlük yevmiye hesabı yaptık ve en alt grup için 1731, en üst grup için 1947 lira istiyoruz," ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yürütülen toplu iş görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca, sendika grev kararı almış ve 28 Mayıs gecesi eylemlere başlamıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev, altıncı gününde devam ediyor. Konak ilçesinde Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler, "Sadaka değil toplu sözleşme" yazılı pankart açtı, sloganlar attı. İşçiler daha sonra Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına yürüdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev, altıncı gününde devam ediyor. Konak ilçesinde Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler, "Sadaka değil toplu sözleşme" yazılı pankart açtı, sloganlar attı. İşçiler daha sonra Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına yürüdü.