İzmir'de Grev: Sendikacılar Başkan ve Bürokratları Sorumlu Tutuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Grev Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamayınca greve gitti. Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, grevin başladığı gün, yaşanan mağduriyetin sorumlusunun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve bürokratları olduğunu savundu.

Mağduriyetin Sorumlusu Kim?

Grev kararının ardından, İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan işçiler, Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelerek "Sadaka değil toplu sözleşme" pankartlarını açtı ve çeşitli sloganlar attılar. Gül, açıklamasında 5,5 aydır sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde bir gelişme kaydedilemediğini vurguladı.

Gül, "Biz kimseden fazla bir hak istemiyoruz, sadece hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı alana kadar sokaklarda mücadelemize devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. İzmir halkının mevcut mağduriyetinin sebebi olarak belediye başkanını ve bürokratları işaret eden Gül, "Birilerinin inadından mı, kininden mi bilmiyoruz, ama iki günlük sürede mağdur olan İzmir halkıdır," dedi.

Sendika Yetkililerinin Açıklamaları

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise toplu sözleşme görüşmelerinin olumlu bir sonuca ulaşması için tüm gayretleri gösterdiklerini ifade ederek, "Grevde 2. gününe gelmenin sebebi, toplu sözleşme adabını bilmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıdır," açıklamasında bulundu.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise işçilerin haklarını alıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Grev Eylemleri Devam Ediyor

Tüm bu gelişmelerin ardından, sendika 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya koydu. Dün, Basmane Meydanı'nda toplanan işçiler, Kültürpark'ta eylem başlatarak taleplerini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine greve çıkan işçiler eylemlerini bugün de sürdürdü. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, sabah saatlerinden itibaren Konak Pier önünde toplandı. Daha sonra yürüyüşe geçen işçiler, sık sık slogan attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine greve çıkan işçiler eylemlerini bugün de sürdürdü. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, sabah saatlerinden itibaren Konak Pier önünde toplandı. Daha sonra yürüyüşe geçen işçiler, sık sık slogan attı.