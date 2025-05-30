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İzmir'de İşçi Grevi: Hizmet Aksamaları ve Ulaşım Sorunları

İzmir'deki işçi grevi nedeniyle şehirdeki ulaşım ve diğer hizmetlerde aksamalar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 11:09
İzmir'de İşçi Grevi: Hizmet Aksamaları ve Ulaşım Sorunları

İzmir'de İşçi Grevi Sürekleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin başlattığı grev, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle devam ediyor. İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan Genel-İş Sendikasına üye yaklaşık 23 bin işçi, grevin ikinci gününde hizmetlerin aksamalarına yol açıyor.

Ulaşımda Yoğunluk ve Sıra Bekleyen Vatandaşlar

Grev nedeniyle, şehir içi ulaşımda önemli bir rol oynayan ESHOT otobüslerinin büyük bir bölümü sefer yapmadı, bu da duraklarda uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu. Vatandaşların toplu ulaşım için metro, İZBAN, tramvay ve vapur seferlerine yönelmesi gözlemlendi.

Alternatif Ulaşım Çözümleri

Durumdan etkilenenler için İZULAŞ’a ait otobüslerle ek hizmet verileceği belirtildi. Ayrıca, işlerine kendi araçlarıyla gitmeyi tercihe eden vatandaşlar, Yeşildere, Altınyol ve Ankara Caddesi'nde trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

Hizmetlerde Diğer Aksamalar

Grev nedeniyle şehirde temizlik, park ve bahçe, fen işleri gibi önemli hizmetler de durma noktasına geldi. Mezbaha, kreş, aşevleri ve otoparklar gibi çeşitli hizmetlerin aksadığı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşanan bu sıkıntılara karşı halkı bilgilendirerek durumu yakından takip edeceğini açıklamıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin başlattığı grevin sürmesi...

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin başlattığı grevin sürmesi nedeniyle bazı hizmetlerde aksama yaşandı. Grev nedeniyle şehir içi ulaşımda önemli bir görev üstlenen ESHOT otobüslerinin tamamına yakını kontak kapatınca duraklarda kuyruk oluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin başlattığı grevin sürmesi...

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin başlattığı grevin sürmesi nedeniyle bazı hizmetlerde aksama yaşandı. Grev nedeniyle şehir içi ulaşımda önemli bir görev üstlenen ESHOT otobüslerinin tamamına yakını kontak kapatınca duraklarda kuyruk oluştu.

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