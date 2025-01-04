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İzmir'de İşten Çıkarılan Öğretmene Mahkeme Tarafından Tazminat Hakkı Tanındı

İzmir'de hamile olduğu gerekçesiyle işten çıkarılan öğretmenin tazminat kararı, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:49
İzmir'de İşten Çıkarılan Öğretmene Mahkeme Tarafından Tazminat Hakkı Tanındı

İzmir'de Hamilelik Nedeniyle İşten Çıkaran Okula Mahkeme Darbesi

İzmir'de, hamile kaldığı için işten çıkarıldığını iddia eden İngilizce öğretmeni D.İ.K., özel okula karşı açtığı davayı kazanarak 51 bin 122 lira tazminat alacak.

Davada Gelişmeler

2020 yılında özel bir okulda görevine başlayan D.İ.K., 2021 Haziran ayında sözleşmesini yenilemiş, ancak ağustos ayında haksız yere işten çıkarıldığını öne sürmüştü. Öğretmen, bu süreçte hamile olduğunu ve işine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak haklarını aramak için mahkeme yoluna başvurdu.

Karşıyaka 3. İş Mahkemesi, davayı kısmen kabul ederek, öğretmene kıdem, ihbar, cezai şart ve ayrımcılık tazminatı ödenmesine karar verdi. Ancak özel okulun avukatları, D.İ.K'nin iddialarını kanıtlayamadığını ve mahkeme kararının hatalı olduğunu savunarak, tazminat kararını istinaf mahkemesine taşıdı.

İstinaf Mahkemesinden Sonuç

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, iş akdinin tazminat gerektirmeyecek şekilde sona erdiği yönündeki iddiaların işveren tarafından kanıtlanması gerektiğini belirtti. Dairenin yaptığı değerlendirme neticesinde, davalı tarafça gerekli belgelerin sunulmadığı, ayrıca davacının sağlık raporları ve iş akdinin feshiyle ilgili delillerin dosyada yeterli olduğuna hükmedildi.

Sonuç olarak, mahkeme, istinaf itirazlarını esastan reddederek, ilk derece mahkemesinin kararını onadı.

Bu karar, işten çıkarılmalarda ayrımcılık ve hak ihlali iddialarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne sererken, benzer durumdaki çalışanlar için de emsal oluşturma niteliği taşımaktadır.

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