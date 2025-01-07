İzmir'de İZENERJİ ve İZELMAN Çalışanları İş Bıraktı

İzmir'de Çalışanlar İş Bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri olan İZENERJİ ve İZELMAN şirketleri çalışanları, maaşlarının bir kısmı ile sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Protestolar ve Açıklamalar

Kültürpark'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet birimi önünde toplanan işçiler, Genel-İş sendikasının 1, 2, 3 ve 9 No'lu şube üyeleriyle birlikte protesto düzenledi. Çalışanlar, “Hesabı emekçiye kesmeyin, bıçak kemikte” yazılı pankart açarak alkışlar ve ıslıklarla tepkilerini dile getirdi.

İşçiler adına basın açıklaması yapan Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, belediye yetkilileriyle yürütülen görüşmelerin sürdüğünü, ancak taleplerinin karşılanmaması durumunda eylemlerin devam edeceğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşanan geçici ödeme krizinin Hazine payından yapılan kesintilere bağlı olduğunu belirtti. Açıklamada, “Yetkili sendikaların bir kısmı hukuksuz eyleme gitmiştir. Ancak şehrimizde metro, tramvay ve gemi seferleri normal tarifelerinde devam etmektedir. ESHOT seferlerinde kısmi sıkıntılar yaşanmaktadır.” denildi. Belediye, mevcut durumu en kısa sürede normale döndüreceklerini duyurdu.