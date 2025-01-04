İzmir'de Kahraman Fethi Sekin Anılıyor, Görme Engelliler Braille İçin Mücadele Veriyor

İzmir'de Teröristlerin Planını Bozan Kahraman Fethi Sekin Anılıyor

4 Ocak 2025'te İzmir'de, Fethi Sekin, 2017 yılında PKK üyeleri tarafından gerçekleştirilen İzmir Adliyesi saldırısını canı pahasına önleyen kahraman polis memuru olarak hatırlanıyor. Bu trajik olayda ayrıca, müdahale sırasında hayatını kaybeden adliye çalışanı Musa Can da anılıyor. Her iki ismin şehadeti, toplumsal hafızada önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

Görme Engelliler Braille Alfabesinin Yaygınlaştırılmasını İstiyor

Öte yandan, görme engellilerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla Braille alfabesinin toplum genelinde yaygınlaştırılması talebi gittikçe artıyor. Braille öğretmeni Cuma Gümrük, "Toplumsal yaşama katılımda kabartma yazıyı yaygınlaştırmadığımız sürece bu yazıyı yalnızca görme engelliler değil, toplumda genel olarak kullanamaz," diyerek durumu özetliyor. 20 yaşındaki görme engelli Muhammet Güngör ise, ulaşımda karşılaştıkları zorlukları paylaşıyor: "Otobüslere biniyoruz, görenler saat ve durak tabelalarına bakıyor. Bizim için de duraklarda Braille alfabesi olursa daha iyi olur."

İdlib, Umut Verici Yeniden İnşa Sürecinde

Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı'ndan sonra İdlib, yaşam standartları ve kent idaresiyle Suriye'nin yeniden inşasında dikkat çekiyor. Halepli İbrahim Fellaha, "İdlib'de alışveriş merkezleri ve ekonomi, yiyecek ve içecekler çok farklı. Bizim oralarda böyle şeyler yoktu," diyerek özgürlük arzusunu dile getiriyor.

Türk Lirası ile Dış Ticaret Hacminde Rekor

2024 yılında Türk lirası ile dış ticaret hacmi, rekor kırarak 1,1 trilyon lirayı geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sıkça vurgulanan milli paralarla ticaret ile 317 milyar 792 milyon lira ihracat ve 811 milyar 402 milyon lira ithalat gerçekleştirildi.

Türkiye-Hindistan Konteyner Taşımacılığı Artacak

Turkon Line, Şubat ayında Hindistan servisine başlayarak Türk firmasının taşımacılık kapasitesini artırmayı hedefliyor. CEO Alkın Kalkavan, "Türkiye'de inşa edilen ve 5 farklı yakıt tipiyle çalışan 2 adet 4 bin 012 TEU'luk gemi, bu yılki operasyonlarımıza dahil edilecek," diyerek gelişmeleri müjdeledi.

Küresel Piyasalar Dikkatini Fed'e Çevirdi

Küresel piyasalarda, ABD'deki tarım dışı istihdam ve FOMC tutanaklarına dikkat çekiliyor. Bu veriler, yatırımcılar için önemli zaten gelişmelerin sinyallerini taşıyor.

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