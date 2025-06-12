İzmir'de Kamyonet İle Motosikletler Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trajik kaza, bir kamyonetin iki motosiklete çarpması sonucu yaşandı. Kaza sonucunda 41 yaşındaki M.K.'nın kullandığı kamyonet, karşı yönden gelen 34 yaşındaki Hüseyin Barış idaresindeki motosiklet ile 39 yaşındaki T.E. yönetimindeki diğer motosiklete çarptı.

Olay, Tire-Torbalı kara yolunda gerçekleşti. Kazanın ardından olay yerine acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Hüseyin Barış'ın kazada yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralanan diğer sürücü T.E. ise ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyonet şoförü M.K., şerit ihlali yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayda dikkati çeken bir diğer detay ise, motosiklet sürücülerinin aynı iş yerinde çalıştıkları ve motosikletleriyle iş yerine gitmek üzere yola çıktıkları bilgileriydi.

İzmir'in Tire ilçesinde kamyonetin, iki motosiklete çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.