DOLAR
39,32 -0,35%
EURO
45,67 -1,31%
ALTIN
4.255,12 -0,81%
BITCOIN
4.222.918,33 1,48%

İzmir'de Kamyonet İle Motosikletler Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 12:03
İzmir'de Kamyonet İle Motosikletler Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trajik kaza, bir kamyonetin iki motosiklete çarpması sonucu yaşandı. Kaza sonucunda 41 yaşındaki M.K.'nın kullandığı kamyonet, karşı yönden gelen 34 yaşındaki Hüseyin Barış idaresindeki motosiklet ile 39 yaşındaki T.E. yönetimindeki diğer motosiklete çarptı.

Olay, Tire-Torbalı kara yolunda gerçekleşti. Kazanın ardından olay yerine acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Hüseyin Barış'ın kazada yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralanan diğer sürücü T.E. ise ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyonet şoförü M.K., şerit ihlali yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayda dikkati çeken bir diğer detay ise, motosiklet sürücülerinin aynı iş yerinde çalıştıkları ve motosikletleriyle iş yerine gitmek üzere yola çıktıkları bilgileriydi.

İzmir'in Tire ilçesinde kamyonetin, iki motosiklete çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1...

İzmir'in Tire ilçesinde kamyonetin, iki motosiklete çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'nde Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Diğer Yaralı
2
Türkiye Diyanet Vakfı Moritanya'da 7 Yılda 34 Su Kuyusu Açtı
3
Adalet Bakanı Tunç, Noterlik Kanunu'nu Yenileme Hedeflerini Açıkladı
4
AYBÜ'de Algoritmalar ve İnsan İletişimi Paneli Düzenlendi
5
İklim Değişikliği Arı Ölümlerini Artırıyor
6
Gökyüzüne Aşk: Nalbur Fırat Tekin Pilot Oldu
7
Mardin'de Napolyon Kirazı Hasadı Devam Ediyor

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!