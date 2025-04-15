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İzmir'de Kamyonun Hafif Ticari Araçla Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:00
İzmir'de Kamyonun Hafif Ticari Araçla Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, otoyolda geri manevra yapan hafif ticari araca çarpan kamyon, feci bir kazaya neden oldu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, 46 yaşındaki Oğuz A., 35 TER 55 plakalı hafif ticari aracıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki Akalan çıkışını kaçırdı. Geri manevra yaparken, aynı yönde ilerleyen O.E. yönetimindeki 35 EZ 047 plakalı kamyon hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza sonucunda sürücü Oğuz A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif ticari araçta bulunan T.A. (67) ve O.A. (18) ise itfaiye ekiplerince yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü O.E., ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapatılan yolda ekiplerin temizlik çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kamyonun otoyolda geri manevra yapan hafif ticari araca çarpması...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kamyonun otoyolda geri manevra yapan hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kamyonun otoyolda geri manevra yapan hafif ticari araca çarpması...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kamyonun otoyolda geri manevra yapan hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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