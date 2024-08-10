İzmir'de Makilik Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Urla ilçesinde bulunan makilik alanda meydana gelen yangın, tüm müdahalelere rağmen kısa sürede yayıldı. Yangının nedeni henüz belirlenmiş değil. Ancak, bölgedeki geçici tehlike sona erdi ve alevler kontrol altına alındı.

Müdahale Süreci

Yangınla mücadelede İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hızlı bir şekilde müdahale ekipleri bölgeye gönderildi. İki uçak, üç helikopter, on beş arazöz, altı su ikmal aracı, iki dozer ve iki yer ekibi, yangının söndürülmesi için seferber edildi.

Halkın Bilgilendirilmesi

Yangın kontrol altına alınmış olmasına rağmen, güvenlik amacıyla vatandaşların bölgeden uzak durması gerektiği vurgulandı. Yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalarda tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalıştığı bildirildi.

Yangının detaylarına yönelik incelemelerin ise sürdüğü ifade edildi.