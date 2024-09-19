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İzmir'de Market Cinayeti Davasında Tutuklama Gelişmesi

İzmir'in Urla ilçesinde gerçekleşen market cinayetinde tahliye edilen sanık Sercan B., yeniden tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:19
İzmir'de Market Cinayeti Davasında Tutuklama Gelişmesi

İzmir'de Market Cinayeti Gelişmeleri

İzmir'in Urla ilçesinde bir markette yaşanan kargaşada bir kişinin ölümüyle bağlantılı olarak tahliye edilen sanık, çıkarılan yakalama kararı ile yeniden gözaltına alındı. Olayın Ardından Yakalama Kararı Çıkarıldı

Sercan B., polis ekipleri tarafından 16 Ekim 2023'te meydana gelen olayın ardından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen yakalama emri doğrultusunda yakalandı. Gözaltına alınan sanık, adliyeye sevk edildi ve burada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dava Sürecinin Detayları

Olay, Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Olayda Semih Kenan Köse ile Sercan B. arasında, basit bir tartışma sonucu, kavgaya dönüşen bir durum yaşandı. Bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis, olaya karışan Sercan B. ile onun kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına almıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kardeşler hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası talebinde bulundu. Tahliye ve Son Durum

Önceki duruşmalarda, tutuklu durumdaki kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. tahliye edilmiştir. Ancak, 17 Eylül'de gerçekleştirilen son duruşmada Sercan B. hakkında da benzer bir tahliye kararı verilmişti. Bu karar, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından sorgulanmış ve İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ile iki üye hakimi açığa alınmıştır. Ardından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni bir yakalama kararı talep etti ve bu talep neticesinde Sercan B. tekrar tutuklandı.

Olayla ilgili süreç devam etmekte ve durum yakından takip edilmektedir.

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