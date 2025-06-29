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İzmir'de Menderes ve Seferihisar Arasında Orman Yangını: Hızla Müdahale Ediliyor

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 16:17
İzmir'de Menderes ve Seferihisar Arasında Orman Yangını: Hızla Müdahale Ediliyor

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Yangın, Kuyucak ile Orhanlı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda etkili oldu.

İhbarın ardından, bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Yangına müdahale etmek için yoğun bir ekip çalışması başlatıldı.

Özellikle kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, ekipler yangını kontrol altına almak için var gücüyle çalışıyor.

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan...

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan...

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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