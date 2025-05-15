İzmir'de Miting Hazırlıkları Sırasında Vinç Kazası: 1 Yaralı

İzmir'de Vinç Kazası: 1 Yaralı

İzmir'de, 19 Mayıs tarihinde yapılacak olan CHP mitingi için sahne kurulum çalışmaları sırasında talihsiz bir kaza meydana geldi. Gündoğdu Meydanı'ndaki sahne kurulumunda, plakası belirlenemeyen bir vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı.

Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralıya müdahale etti. Kazada vinçte bulunan 1 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gazetecilere Darp İddiası

Öte yandan, kazayı haberleştirmek için bölgeye giden gazeteciler, Ali İhsan Çiftçi ve Abdurrahman Derici, sahneyi kuran firma çalışanlarıyla tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından gazeteciler, Alsancak Devlet Hastanesinden darp raporu alarak, polis merkezine gidip şikayette bulundular.

Olayın ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de CHP'nin 19 Mayıs'ta yapacağı miting için kurulan sahne çalışmaları sırasında yan yatan vinçteki 1 kişi yaralandı.

İzmir'de CHP'nin 19 Mayıs'ta yapacağı miting için kurulan sahne çalışmaları sırasında yan yatan vinçteki 1 kişi yaralandı.