İzmir'de Mobilya Atıklarına Tepkiler Büyüyor

İzmir'de Mobilya Atıkları Sorunu Büyüyor

İzmir'in Buca ve Karabağlar ilçelerinde, mobilya esnafının yoğunlaştığı bölgelerde biriken mobilya atıkları, çevre sakinlerinin tepkisini topluyor. Seyhan Mahallesi ve Yunusemre Mahallesi'nde, mobilya işletmelerinden çıkan atıklar yığınlar oluşturarak, sokakları tehdit eder hale geldi.

Atıklar Yola Taşmış Durumda

Toplanmayan sanayi atıkları arasında yer alan sünger, kumaş ve sunta gibi malzemelerin, metrelerce yola taşarak kirliliğe neden olduğu gözlemleniyor. Bu durum, hem çevre hem de halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit teşkil ediyor.

Yangın Riski ve Çözüm Beklentisi

İzmir Mobilya Pazarlamacılar Derneği Başkanı Aşkıner Özcan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, katı atık sorununa dikkat çekerek, belediye yetkililerinin çözüm bulması gerektiğini dile getirdi. "Kullandığımız sünger tamamen yanıcı bir madde. Sigara ya da güneşe maruz kaldığında bile alev alabilir. Sanayimizde daha fazla yangın çıkmasını istemiyoruz. İnsanların sanayimize geldiğinde rahat dolaşabilmesini arzuluyoruz," dedi.

Özcan, belediye ekiplerinin atık toplama konusunda yetersiz kaldığını savunarak, "Haftada bir atık toplanması var. Ancak bu, sanayinin ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. Bu sebeple belediyenin ya da odamızın, bize bir atık yeri tahsis etmesi gerekiyor," şeklinde konuştu.

İzmir'in temiz bir şehir olarak tanınmasını isteyen esnaf, yetkililerden beklentilerini açıkça ifade etti.

İzmir'in Buca ve Karabağlar ilçesinde, mobilyacı esnafın yoğunlaştığı mahallelerde oluşan atık yığını, tepkiye neden oldu. Toplanmayan sanayi atığı sünger, kumaş, sunta gibi malzemelerin metrelerce yola taştığı görüldü. Yola ve kaldırıma taşan atıkların toplanmaması kirliliğe yol açtı.

İzmir'in Buca ve Karabağlar ilçesinde, mobilyacı esnafın yoğunlaştığı mahallelerde oluşan atık yığını, tepkiye neden oldu. Toplanmayan sanayi atığı sünger, kumaş, sunta gibi malzemelerin metrelerce yola taştığı görüldü. Yola ve kaldırıma taşan atıkların toplanmaması kirliliğe yol açtı.