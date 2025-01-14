İzmir'de Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

İzmir'in Urla ilçesinde motosiklet kazasında 2 genç yaşamını yitirdi, 1 genç yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:10
İzmir'de Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

İzmir'de Feci Motosiklet Kazası

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ağaca çarpan motosiklet üzerindeki iki genç hayatını kaybetti. Olay, 35 CIM 058 plakalı motosikletin sürücüsünün henüz belirlenemediği bir anda gerçekleşti. Kaza, Erdoğan Ker Caddesi Jandarma Kavşağı'nda, kaldırımdaki bir ağaca çarpılmasıyla oluştu.

Olayda Yaralılar ve Hastaneye Sevk

Kazada motosiklette bulunan Velican Ecevit (19), Anıl Balıkçı (20) ve Miraç A. (18) yaralandı. Olayla ilgili ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, Ecevit ve Balıkçı yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi.

Miraç A'nın Durumu Ciddi

Yaralılardan biri olan Miraç A'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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