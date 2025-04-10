İzmir'de Motosiklet Yarışına 115 Bin Lira Ceza!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, otoyolda gerçekleştirilen yasadışı motosiklet yarışı sonucunda 5 motosiklet sürücüsüne 115 bin 589 lira para cezası uygulandı.

Otoyol üstünde 6 Nisan tarihinde gerçekleştirilen motosiklet yarışına dair ihbar alınmasının ardından, otoyol jandarması tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler aracılığıyla plakası ve tescil kaydı bulunmayan 5 motosiklet ve sürücüleri tespit edildi.

Jandarma ekipleri, belirlenen adreslerde gerçekleştirdikleri operasyonla 5 şüpheliyi yakaladı. İfadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan sürücüler hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 115 bin 589 lira idari para cezası uygulandı.

Yarış sırasında kullanılan motosikletler ise yediemin otoparkına çekildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki otoyolda yarışan 5 motosiklet sürücüsüne jandarma ekiplerince 115 bin 589 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki otoyolda yarışan 5 motosiklet sürücüsüne jandarma ekiplerince 115 bin 589 lira idari para cezası uygulandı.