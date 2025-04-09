İzmir'de Öğrenciler Atıklarla Alışveriş Yapacak

İzmir'de Atıklarla Alışveriş Dönemi Başladı

İzmir, öğrencilerin çevre bilincini artırmayı amaçlayan yenilikçi bir projeye ev sahipliği yapıyor. Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nde tanıtılan "Bornova 0 Atık Projesi", öğrencilerin topladıkları atıkları okullardaki atık getirme noktasında paraya çevirmelerini sağlayacak.

Projenin Amacı ve Kapsamı

İzmir Valisi Süleyman Elban, toplantıda atığın %100 geri dönüşüme uygun bir yöntemle yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Dünyada son 60 yıldır geri dönüşüm çalışmalarının güçlendiğine dikkat çeken Elban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesinin önemine değindi.

Elban, bu proje ile çocukların çevre konusunda bilinçlenmesini hedeflediklerini belirterek, "Kısa sürede bu projeyi tüm Bornova ve İzmir'e yaymayı hedefliyoruz. Geri dönüşüm çalışmalarımız, karbon ayak izimizin azaltılmasına katkı sağlayacaktır," dedi.

Uygulama Nasıl İşleyecek?

İzmir Kalkınma Ajansı Yeşil Büyüme Politikaları Birim Başkanı Emine Bilgen Eymirli, öğrencilerin ayrı poşetlerde 5 tür atık toplayacaklarını açıkladı. Eymirli, "Öğrenciler, topladıkları atıkları, okul numaralarına tanımlı dijital kartları ile atık getirme noktasına getirecek. Kartlarını okutarak türünü seçecek ve tartılarak karşılığında para yüklenmiş kartını alacak," dedi.

Projenin Geleceği

Toplantıda, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Yavuz da konuşmalar yaptı. Projenin hayata geçirilmesinin ardından, atıklardan yapılan müzik enstrümanlarının bulunduğu atölye de ziyaret edildi ve Elban, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki 3 okulda kaymakamlık, İzmir Kalkınma Ajansı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje ile öğrenciler topladıkları atıkları okullardaki atık getirme noktasında para çevirip kantinden alışveriş yapabilecek. Projenin gerçekleştirileceği Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesinde öğrencilerin atık malzemelerde müzik aleti yaptığı atölye, törene katılan Vali Süleyman Elban ve diğer isimlerce ziyaret edildi.

İzmir'in Bornova ilçesindeki 3 okulda kaymakamlık, İzmir Kalkınma Ajansı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje ile öğrenciler topladıkları atıkları okullardaki atık getirme noktasında para çevirip kantinden alışveriş yapabilecek. Projenin gerçekleştirileceği Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesinde öğrencilerin atık malzemelerde müzik aleti yaptığı atölye, törene katılan Vali Süleyman Elban ve diğer isimlerce ziyaret edildi.