İzmir'de Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

İzmir'de Öğrenciler Uzay Macerasına Tanıklık Etti

İzmir'de, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini konu alan 'Ufkun Ötesinde' belgeseli, öğrencilerle buluştu. Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen bu özel belgesel, bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gösterildi.

80. Yıl Eşrefpaşa İlkokulu Öğrencileri Merakla İzledi

80. Yıl Eşrefpaşa İlkokulu'ndan gelen öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte belgeseli izledi. Gösterim, öğrencilerin uzay keşfi hakkında bilgi edinmelerine ve ilham almalarına fırsat sundu.

Alper Gezeravcı'nın Hikayesi

Belgesel, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerini ve perde arkasındaki süreçleri detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Öğrenciler, bilim ve uzay teknolojilerine olan ilgilerini artıran bu deneyimle geri döndü.

İzmir'de öğrenciler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda izledi.

İzmir'de öğrenciler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda izledi.