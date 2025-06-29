İzmir'de Orman Yangını: Menderes ile Seferihisar Arasında Kontrol Altına Alma Çalışmaları Devam Ediyor

İzmir'de Yangın Alarmı: Menderes ve Seferihisar Arasında Orman Yangını

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangını için havadan ve karadan müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangın, Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 12.57'de başladı.

Bölgeye, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait ekiplerin yanı sıra 678 personel, 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangına ilk müdahalenin saat 13.12’de yapıldığını belirtti.

Müdahale Çalışmalarında Zorluklar

Vali Elban, olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle helikopterlerin tedbiren devre dışı bırakıldığını, müdahalelerin yalnızca uçaklarla sürdüğünü ifade etti. Kendisinin de belirttiği gibi, "Tüm kurumlarımızın üstün gayreti ve koordinasyonuyla yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

Elban, bu zorlu süreçte en büyük tesellinin herhangi bir can kaybı yaşanmamış olması olduğunu vurguladı.

Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına dair gelişmeler yakından takip edilmektedir.

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.