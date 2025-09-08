İzmir'de Orman Yangını: Sanıklara 13'er Yıla Kadar Hapis Talebi

İzmir Buca'daki orman yangınıyla ilgili inşaat sahibi Y.Ö. ve işçi N.T. hakkında 'bilinçli taksirle orman yangını' suçundan 13'er yıla kadar hapis istendi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 16:46
İzmir'de Orman Yangını: Sanıklara 13'er Yıla Kadar Hapis Talebi

İzmir'de Orman Yangını: Sanıklara 13'er Yıla Kadar Hapis Talebi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Buca Zafer Mahallesi'nde 3 Temmuz'da başlayıp 4 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin düzenlenen soruşturma sonuçlandı. Yangında 1500 hektar orman alanının zarar gördüğü belirtildi.

İddianame ve suçlama

İddianamede, inşaat sahibi Y.Ö. (54) ile inşaatta çalışan N.T. (47) hakkında, "bilinçli taksirle orman yangınına neden olmak" suçundan 13'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, İzmir 57. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak; N.T. tutuklu, Y.Ö. ise tutuksuz yargılanıyor.

Yangının çıkış şekli ve ihmaller

İddianamede olayın, yapımı süren inşaatta kullanılacak demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sırasında kıvılcımların inşaatın yan tarafındaki kuru otlu alana sıçraması sonucu başladığı anlatıldı. Olayın gerçekleştiği yer Buca Zafer Mahallesi Olduruk mevkisi olarak kaydedildi.

Soruşturmada, inşaat alanına 10 metre mesafede ot temizliği yapılmadığı, ıslatma, malzemelerin üzerini kapatma gibi koruyucu tedbirlerin alınmadığı, ayrıca çalışma sırasında ortaya çıkabilecek yangın riskine karşı yangın söndürücü tüp, su dolu kova veya hortum bulundurulmadığı ve anlık müdahale için herhangi bir gözlemci görevlendirilmediği vurgulandı.

Soruşturma süreci ve tutuklamalar

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.T. tutuklandı. İnşaat sahibi Y.Ö. ile 18 yaşından küçük olduğu belirtilen B.A, S.Ö. ve Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İddianamede, sanıkların tecrübe ve deneyimlerine güvenerek gerekli tedbirleri almadıkları ve bu dikkatsizlikleri sonucu yangına sebebiyet verdiklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

Sanıkların yargılanmasına ilişkin süreç, İzmir 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Balkondan Düşen 61 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
2
İran ve Mısır Dışişleri Bakanları Gazze'deki Soykırımı ve Tahran'ın Nükleer Meselesini Görüştü
3
Denizli Merkezefendi'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
4
Ankara'da Kırgızistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı Konferansı
5
Fas'ta Huz Depremi İkinci Yılında: Depremzedeler Yeniden İnşa Hızlandırılsın
6
Muş Varto'da 'maganda kurşunu' 6 yaşındaki Ayşe Demirhan'i öldürdü
7
Bursa İnegöl'de Park Halindeki Tıra Çarpan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat