İzmir'de Orman Yangını: Sanıklara 13'er Yıla Kadar Hapis Talebi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Buca Zafer Mahallesi'nde 3 Temmuz'da başlayıp 4 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin düzenlenen soruşturma sonuçlandı. Yangında 1500 hektar orman alanının zarar gördüğü belirtildi.

İddianame ve suçlama

İddianamede, inşaat sahibi Y.Ö. (54) ile inşaatta çalışan N.T. (47) hakkında, "bilinçli taksirle orman yangınına neden olmak" suçundan 13'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, İzmir 57. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak; N.T. tutuklu, Y.Ö. ise tutuksuz yargılanıyor.

Yangının çıkış şekli ve ihmaller

İddianamede olayın, yapımı süren inşaatta kullanılacak demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sırasında kıvılcımların inşaatın yan tarafındaki kuru otlu alana sıçraması sonucu başladığı anlatıldı. Olayın gerçekleştiği yer Buca Zafer Mahallesi Olduruk mevkisi olarak kaydedildi.

Soruşturmada, inşaat alanına 10 metre mesafede ot temizliği yapılmadığı, ıslatma, malzemelerin üzerini kapatma gibi koruyucu tedbirlerin alınmadığı, ayrıca çalışma sırasında ortaya çıkabilecek yangın riskine karşı yangın söndürücü tüp, su dolu kova veya hortum bulundurulmadığı ve anlık müdahale için herhangi bir gözlemci görevlendirilmediği vurgulandı.

Soruşturma süreci ve tutuklamalar

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.T. tutuklandı. İnşaat sahibi Y.Ö. ile 18 yaşından küçük olduğu belirtilen B.A, S.Ö. ve Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İddianamede, sanıkların tecrübe ve deneyimlerine güvenerek gerekli tedbirleri almadıkları ve bu dikkatsizlikleri sonucu yangına sebebiyet verdiklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

Sanıkların yargılanmasına ilişkin süreç, İzmir 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.