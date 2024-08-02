İzmir'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Yangın İzmir'in Aliağa İlçesinde Başladı

İzmir'in güzel ilçesi Aliağa'da bulunan Tüpraş Ormanı'nda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay üzerine hızla müdahale başlatıldı.

Hızlı Müdahale ile Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz ve 3 su ikmal aracı ile müdahale edilmektedir. Yangın ihbarı, saat 17.06'da alınırken, ilk müdahale 17.16'da gerçekleşti.

Kontrol Çalışmaları Devam Ediyor

Orman ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yangının zarar vermemesi için gereken her türlü önlem alınmaktadır.

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.