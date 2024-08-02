Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İzmir'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

İzmir'in Aliağa ilçesindeki orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 18:13
İzmir'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Yangın İzmir'in Aliağa İlçesinde Başladı

İzmir'in güzel ilçesi Aliağa'da bulunan Tüpraş Ormanı'nda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay üzerine hızla müdahale başlatıldı.

Hızlı Müdahale ile Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz ve 3 su ikmal aracı ile müdahale edilmektedir. Yangın ihbarı, saat 17.06'da alınırken, ilk müdahale 17.16'da gerçekleşti.

Kontrol Çalışmaları Devam Ediyor

Orman ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yangının zarar vermemesi için gereken her türlü önlem alınmaktadır.

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

Yeni fatura desteği duyuruldu! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

Yeni fatura desteği duyuruldu! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak