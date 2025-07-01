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İzmir'de Orman Yangınlarına Karşı Seferberlik: Orman İşçileri Büyük Mücadelede

İzmir'deki orman yangınlarına karşı farklı illerden gelen orman işçileri, zorlu koşullarda canla başla mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 16:04
İzmir'de Orman Yangınlarına Karşı Seferberlik: Orman İşçileri Büyük Mücadelede

İzmir'deki Orman Yangınlarına Acil Müdahale

Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman işçileri, İzmir'deki yangınlarla mücadele etmek üzere seferber oldu. Seferihisar ve Menderes ilçelerinde etkili olan yangınlar, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, zorlu arazi şartlarına ve olumsuz hava koşullarına rağmen yangınların kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Zorlu Koşullarda Yangınla Mücadele

Orman işçileri, yangın bölgesinde vardiyalı çalışarak, arazöz ve su tankerlerinin üzerinde kısa süreli dinlenme molaları veriyor. Ankara'dan gelen orman işçisi Numan Aktepe (36), 72 saattir sahada olduklarını ve sadece 4 saat uyuduklarını belirtiyor. Aktepe, "Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü ama bugün biraz da olsa kontrol altına almayı başardık. Ormanların yanması, bizim canımızın yanması demek," ifadelerinde bulundu.

Geleneksel Dayanışma

Rize'den gelen Emirhan Reisli (25), yaklaşık 29 saat süren bir yolculuğun ardından bölgeye ulaştığını kaydetti. Reisli, "Helikopterler destek veriyor. Ailemiz bizi merak ediyor ama bu bizim görevimiz," dedi. Muğla'nın Yatağan ilçesinden gelen Dündar Karadayı (47) ise yangının geniş bir alanı etkilediğini belirterek, uzun süredir sahada olduklarını vurguladı.

Havanın Zorluğu ve Ekiplerin Kararlılığı

Emre Yavuz, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden geldiğini, yangının çok büyük olduğunu ve çemberin daraldığını ifade etti. "Dün geceden bu yana gerçekten zorlandık," diyen Yavuz, helikopterlerin sürekli alanda yangına müdahale ettiğini ve rüzgarın yangının yönünü değiştirdiğini de aktardı.

Bütün bu çabalar, ormanlarımızı korumak ve kül olmaktan kurtarmak için büyük bir özveri ile sürdürülüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediliyor ve umarız bu tür felaketler bir daha yaşanmaz.

Türkiye'nin farklı kentlerinden ekip araçlarıyla İzmir'e gelen orman işçileri, Seferihisar ve...

Türkiye'nin farklı kentlerinden ekip araçlarıyla İzmir'e gelen orman işçileri, Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki yangınları söndürmek için gece gündüz demeden mücadele veriyor. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve farklı şehirlerden İzmir'e gönderilen orman işçileri, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen önemli görevler üstleniyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden ekip araçlarıyla İzmir'e gelen orman işçileri, Seferihisar ve...

Türkiye'nin farklı kentlerinden ekip araçlarıyla İzmir'e gelen orman işçileri, Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki yangınları söndürmek için gece gündüz demeden mücadele veriyor. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve farklı şehirlerden İzmir'e gönderilen orman işçileri, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen önemli görevler üstleniyor.

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