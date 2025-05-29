İzmir'de Ormanlık Alanlara 5 Ay Süreyle Giriş Yasağı

İzmir Valisi Süleyman Elban, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 1 Haziran'dan 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Alınan Tedbirler" konulu bilgilendirme toplantısında konuşan Elban, 2024 yılında kentte 513 orman yangını gerçekleştiğini, bu yangınlar sonucunda 4 bin 376 hektar alanın zarar gördüğünü aktardı. Yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Elban, bu yıl sezon başlamadan 22 orman yangınına müdahale edildiğini belirtti.

Yangınlara müdahale süresinin geçen yıl 8 dakikaya kadar düştüğünü dile getiren Elban, "Bu yıl da aynı hazırlıkla sezona giriyoruz. Yangınla mücadelede görev alacak personel sayısı 227 atamayla arttı. Orman teşkilatının araç filosuna 10 yeni arazöz eklendi. Yangınla mücadelede kullanılmak üzere 12 helikopter ve 4 uçak da hazır durumda." ifadelerini kullandı.

Yangınların önlenmesi amacıyla yürütülen farkındalık çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Elban, geçen yıl 27 bin 341 köylü, 808 bin 966 öğrenci ve 678 arıcı, avcı ve çobana eğitim verildiğini, 5 bin 538 kişinin de "orman gönüllüsü" olarak sahada görev almak üzere eğitildiğini aktardı. Ayrıca Yamanlar Dağı'nda yanan alanların ağaçlandırıldığını belirten Elban, orada 2 bin 900 hektar alanın zarar gördüğünü ve bunun 1586 hektarının orman alanı olduğunu kaydetti.

1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek yeni kurallara ilişkin bilgiler veren Elban şunları söyledi: "31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Ateş yakmak, mangal yapmak ve izmarit atmak kesinlikle yasak. Biçerdöverler ve tarım makineleri yangın söndürme tankeri ve tüpü taşımak zorunda. Kaynak ve ateşli inşaat faaliyetleri de bu kapsamın içerisinde. Nadas alanlarında anız yakımı da yasak."

Toplantıya Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz ve Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu katıldı.

İzmir Valiliği toplantı salonunda "Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Alınan Tedbirler" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Vali Süleyman Elban, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 1 Haziran'dan 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.

İzmir Valiliği toplantı salonunda "Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Alınan Tedbirler" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Vali Süleyman Elban, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 1 Haziran'dan 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.