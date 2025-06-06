İzmir'de Otluk ve Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Yakakent Mahallesi'nde otluk ve ağaçlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri ve 4 ilk müdahale aracı ile yangın işçileri katıldı.

Ekiplerin sadece 1 saatlik çalışması sonucu yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan başarıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgedeki arıcılardan Kamil Borazan (62), alevlerin 160 arı kovanına ulaşmadan kontrol altına alınmasında emeği geçen ekiplere teşekkür etti. Borazan, "200 metre ileride 160 kovan arım var. Yangın uçakları hemen bölgeye geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün erken müdahalesi sonucu arı kovanlarım kurtuldu. Cansiparane çalışan orman işçilerimize teşekkür ederim. Yalnız kovanlarım değil, doğamız yanmasın," diyerek duygularını paylaştı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İzmir'in Çiğli ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü.