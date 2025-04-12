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İzmir'de Para Dans Türkiye Şampiyonası Heyecanı Başladı

Para Dans Türkiye Şampiyonası, 5 şehirden 24 sporcunun katılımıyla İzmir'de düzenleniyor. Performanslar büyük bir heyecanla sergileniyor.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 17:36
İzmir'de Para Dans Türkiye Şampiyonası Heyecanı Başladı

İzmir'de Para Dans Türkiye Şampiyonası Heyecanı Başladı

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Para Dans Türkiye Şampiyonası, 5 şehirden 24 sporcunun katılımıyla İzmir'de heyecan dolu anlarla başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleşen bu önemli etkinlikte, sporcular Türkiye şampiyonu olabilmek için en iyi performanslarını sergilediler.

TDSF Başkanı Barış Korkmaz'dan Açıklamalar

Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) Başkanı Barış Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada sezonun ilk Para Dans Türkiye Şampiyonası'nı İzmir'de gerçekleştirdiklerini belirtti. Korkmaz, şampiyonaya katılan 24 sporcuya değinerek, "Federasyon olarak sporcu sayımızı artırma gayreti içerisindeyiz. Çok özel bir alan bizim için. Diğer branşlar gibi değil, hassasiyet gerektiriyor. Bu anlamda belki bugün 24 sporcumuz yarışıyor ama bir sonraki Türkiye şampiyonasında daha fazla sporcuyla Türkiye şampiyonaları yapacağız. Bununla ilgili projelerimiz var. Biz sporcularımızın bu branşa başlamasını beklemeyeceğiz; biz onları gidip keşfedeceğiz," ifadelerini kullandı.

Dereceye Giren Sporcular Avrupa'ya Temsil Edecek

Korkmaz, tekerlekli sandalyeli bireyleri Para Dansa kazandırmak için tüm kurumlarla işbirliği yapacaklarını ve şampiyonada dereceye giren sporcuların Avrupa'da Türkiye'yi temsil edeceğini de sözlerine ekledi.

Katılımcılardan Duygular

Şampiyonaya Kütahya'dan katılan sporcu Havva Özkul, dans etmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Ayrıca, yarışmayı izlemeye gelen 9 yaşındaki engelli Hiranur Kaya da dans etmeyi ve izlemeyi çok sevdiğini belirtti.

Gün boyu sürecek olan bu şampiyonada dereceye giren sporculara kupaları takdim edilecek. Para Dans Türkiye Şampiyonası, sadece bir yarışma olmanın ötesinde, dansın gücünü ve engelleri aşma azmini simgeliyor.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Para Dans Türkiye Şampiyonası, 5 şehirden...

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Para Dans Türkiye Şampiyonası, 5 şehirden 24 sporcunun katılımıyla İzmir'de başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşlığında Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, sporcular Türkiye şampiyonu olmak için en iyi performanslarını sergiledi.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Para Dans Türkiye Şampiyonası, 5 şehirden...

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Para Dans Türkiye Şampiyonası, 5 şehirden 24 sporcunun katılımıyla İzmir'de başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşlığında Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, sporcular Türkiye şampiyonu olmak için en iyi performanslarını sergiledi.

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