İzmir'de Pazarcı Kavgasında 7 Yaralı: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de pazarcılar arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralanırken, 3 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:00
İzmir'de Pazarcı Kavgasında 7 Yaralı: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de, pazarlıklar sırasında yaşanan ve 7 kişinin silah ve bıçakla yaralandığı kavga sonrası gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bornova ilçesinde, Çamdibi Kapalı Pazaryeri'nde 9 Şubat'ta meydana gelen olayda, iki grup arasında tezgah sahiplenme meselesi nedeniyle arbede çıktı.

Kavga sonucunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bu süreçte, şüphelilerden birinin serbest bırakıldığı, adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ünün tutuklandığı bildirildi. Diğer 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan kargaşada yaralananların sağlık durumları hakkında bilgi verildi. Hastaneye kaldırılan iki şüphelinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayda yaralanan kişiler arasında M.A. (31), M.A. (41), Y.A. (44), A.B. (30) ve K.B. (33) silah ile, C.V. (41) ile F.V. (48) ise bıçak ile yaralanmıştır.

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