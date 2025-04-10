İzmir'de Prefabrik Binaya Çarpan Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trajik bir kaza, sürücünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Rıfat Çetinkaya (58) yönetimindeki 06 EPU 355 plakalı kamyon, Zafer Mahallesi'nde özel bir şirkete ait inşaat atıkları geri dönüş merkezinde 2 katlı prefabrik binaya çarparak büyük bir kaza gerçekleştirdi.

Kaza sonrasında yapılan ihbar üzerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Çetinkaya'nın yaşamının yitirdiği belirlendi. Olayın ardından Çetinkaya'nın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu acı olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Kayıtlarda, hızla gelen kamyonun prefabrik binaya çarpma anı net bir şekilde görülüyor.

İzmir'in Buca ilçesinde kamyonun prefabrik binaya çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde kamyonun prefabrik binaya çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.