İzmir'de Rüzgarın Kurbanı: Baba ve Oğul Defnedildi

İzmir'de çatı tamiri sırasında rüzgarın etkisiyle düşen baba ve oğlu, son yolculuklarına uğurlandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:37
İzmir'de Rüzgarın Kurbanı: Baba ve Oğul Defnedildi

İzmir'de Rüzgarın Kurbanı: Baba ve Oğul Defnedildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, baba Muharrem Barışık (43) ve oğlu Eren Barışık (17), tamir ettikleri çatıdan düşerek hayatlarını kaybetti. Cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Menemen ilçesindeki Kent 2 Cemevi'ne getirildi.

Goncagül Barışık, eşi ve çocuğunu kaybetmenin acısıyla cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Baba ve oğulun cenazesi, düzenlenen dini törenin ardından Ulukent Mezarlığı

Olay sırasında çatıda olmayan diğer oğlu Azat Barışık'ın, yaşananlardan haberdar olduğu bildirildi. Olayın detaylarını paylaşan Kadri Baloğulu, dışarıdan gelen ses üzerine kendi binasının çatısına çıktığını belirterek, "Çocuğun sesini duydum. 'Amca babamı, ağabeyimi görmedin mi?' diye bağırdı. İki basamak yukarı çıkınca baktım ve durumu fark ettim. Koşarak aşağıya indim, durumu gördüm ve rüzgarın onları bahçe duvarının dibindeki taşa vurduğunu fark ettim." şeklinde konuştu.

Olayın Ayrıntıları

Dün Güzeltepe Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Muharrem Barışık ve oğlu Eren, 3 katlı bir bina'nın çatısına tamirat için çıkmıştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle düşen baba ve oğlu, olayın ardından yaşamlarını kaybetti.

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