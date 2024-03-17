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İzmir'de şafak operasyonu: 35 otele son dakika baskın

Operasyon kapsamında düzensiz göçmenlere yataklık yapan 35 otele eş zamanlı baskın düzenlendi.

Yayın Tarihi: 17.03.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 10:26
İzmir'de şafak operasyonu: 35 otele son dakika baskın

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabından son dakika İzmir'de düzenlenen operasyonun detayları paylaşıldı. Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada düzenelenen "KALKAN-15" operasyonunda çok sayıda otele baskın yapıldığı belirtildi. 

Operasyon kapsamında düzensiz göçmenlere yataklık yapan 35 otele eş zamanlı baskın düzenlendi. 

40 düzensiz göçmenin yakalandığı toplamda 35 otele para cezası kesildi. 

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Bakan Yerlikaya, düzensiz göçmen operasyonlarının tam sürat devam edeceğini belirtirken, ülkenin düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu olmaması adına çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi. 

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak alınan ihbarın alınması sonrasında başlatılan operasyonda 40 düzensiz göçmenin tespit edildiği ve yer belirleme  çalışmaları akabinde operasoynun hedef otellere başlatıldığı belirtildi. 

Göçmenlerden 39'u geri gönderme merkezine teslim edilirken, sorumlu olduğu belirlenen 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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