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İzmir'de Sahte Kiralık Ev İlanıyla Dolandırıcılık: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de sahte kiralık ev ilanı ile dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 12:36
İzmir'de Sahte Kiralık Ev İlanıyla Dolandırıcılık: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Dolandırıcılık Skandalı

İzmir'de internette sahte kiralık ev ilanı paylaşarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 3 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerden O.C.D. ve Ö.D. tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şikayet Üzerine Başlatılan Soruşturma

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesinde sahte ev ilanı verilmesiyle ilgili gelen şikayetler üzerine hemen harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalarda, Konak ilçesi Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki sahte kiralık evin sahibi ve dolandırıcılar tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında ev sahibi Ö.D, kardeşi O.C.D. ve Ö.K. yer aldı. O.C.D'nin, kardeşi Ö.D'ye ait evi kiralamak üzere sahte ilanlar verdiği ve potansiyel kiracılara evi gösterdikten sonra başka bir ev ile sözleşme imzalayarak vatandaşları mağdur ettiği anlaşıldı.

Adli Süreç Başladı

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan değerlendirmeler sonucunda O.C.D. ve Ö.D. tutuklanırken, Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'deki bu dolandırıcılık olayı, internetten kiralık ev arayanları daha dikkatli olmaya çağırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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