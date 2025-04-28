İzmir'de Sahte Servis Operasyonu: 7 Dolandırıcı Yakalandı!

İzmir'de Sahte Servis Dolandırıcılığına Büyük Darbe!

İzmir'de, internet üzerinden "yetkili servis" ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık ve Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, dolandırıcılık şebekesini çökertmek için kapsamlı bir çalışma yürüttü.

136 Bin Liralık Vurgun

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin toplamda 5 kişiden 136 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. İzmir ve İstanbul'daki belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte Reklamlarla Hedef Aldılar

Şüphelilerin, internet arama motorlarına sponsorlu reklam vererek üst sıralarda görünüm sağladıkları belirlendi. Kendilerine ulaşan vatandaşların beyaz eşyalarını "tamir" bahanesiyle alıp geri getirmedikleri, sahte ve kalitesiz parçalar taktıkları ortaya çıktı. Orijinal parçaları sökerek üçüncü kişilere sattıkları bilgisi de edinildi.

Polisten Uyarı: Dikkatli Olun!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amiri Abdullah Özkaynak, gazetecilere açıklamalarda bulunarak, vatandaşların sahte servis ilanlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Özkaynak, dolandırıcıların kendilerini yetkili servis gibi gösterdiğini ifade ederek, "Sponsorlu reklamlarla çıkan sahte servis siteleri, orijinal markaları taklit ediyor ve insanların güvenini kazanmak için profesyonel bir imaj sunuyorlar," dedi.

Özkaynak, dolandırıcıların "Cihazınızı servise götürmemiz gerekiyor" diyerek ürünleri alıp geri getirmediklerini, adres bilgileri konusunda da sahte bilgiler verdiklerini dile getirdi. Ayrıca, vatandaşları, "Doğruluğundan emin olmadan işlem yapmamaları" konusunda da uyardı.

Şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların en yakın kolluk birimlerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurması gerektiğini belirten Özkaynak, dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

İzmir'de, internet üzerinden "yetkili servis" ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amiri Abdullah Özkaynak, gazetecilere açıklamada bulundu.