İzmir'de 'Saraçlar' Operasyonu: 23 Şüpheli Adliyede

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla, İzmir merkezli geniş çaplı 'Saraçlar' operasyonu gerçekleştirildi.

Gözaltılar ve suçlamalar

Operasyonda 2'si kamu görevlisi olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı. Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde eş zamanlı yapılan çalışmalarda şüphelilerin; yağma, rüşvet, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştıkları belirlendi.

Mali tespitler ve el koyma işlemleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL tutarında para hareketi tespit edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için işlem başlatıldı.

Aramalarda ele geçenler

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar esrar, 3 çek, 1 milyon TL değerinde 1 adet senet, 98 adet uyuşturucu hap ve 34 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.

Adliye süreci

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23 kişi, adliyeye sevk edildi.

