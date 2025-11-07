İzmir'de 'Saraçlar' Operasyonu: 23 Şüpheli Adliyede

İzmir merkezli 'Saraçlar' operasyonunda 2'si kamu görevlisi olmak üzere 23 şüpheli, 1 milyar 800 milyon TL'lik para hareketi tespit edilerek adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:53
İzmir'de 'Saraçlar' Operasyonu: 23 Şüpheli Adliyede

İzmir'de 'Saraçlar' Operasyonu: 23 Şüpheli Adliyede

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla, İzmir merkezli geniş çaplı 'Saraçlar' operasyonu gerçekleştirildi.

Gözaltılar ve suçlamalar

Operasyonda 2'si kamu görevlisi olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı. Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde eş zamanlı yapılan çalışmalarda şüphelilerin; yağma, rüşvet, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştıkları belirlendi.

Mali tespitler ve el koyma işlemleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL tutarında para hareketi tespit edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için işlem başlatıldı.

Aramalarda ele geçenler

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar esrar, 3 çek, 1 milyon TL değerinde 1 adet senet, 98 adet uyuşturucu hap ve 34 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.

Adliye süreci

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23 kişi, adliyeye sevk edildi.

İZMİR’DE SARAÇLAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 2’Sİ KAMU GÖREVLİSİ 23...

İZMİR’DE SARAÇLAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 2’Sİ KAMU GÖREVLİSİ 23 ŞÜPHELİ, JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

İZMİR’DE SARAÇLAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 2’Sİ KAMU GÖREVLİSİ 23...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Yakıt Sonrası Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Hamburg Limanı Kapandı: Göstericiler İsrail'e Silah İhracatını Durdurun
3
Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde
4
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
5
Çanakkale'de Kahverengi Kokarca'ya Karşı 4 Bin Samuray Arısı Salındı
6
Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
7
Bozkurt'ta kayıp anne ve 5 yaşındaki oğlu için arama çalışmaları 6. günde

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı